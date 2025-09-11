Videopremiere in Freiberg: Das Steigerlied rockt den Obermarkt

Freiberg
Das Steigerlied erlebt dank Stojanov & the Syndicate eine beeindruckende Transformation. Die Freiberger Band verbindet Jahrhunderte alte Tradition mit modernen Klängen.
Metall schlägt auf Metall. Es ist der gleichmäßige Takt eines Bergmanns, der in einem Stollen unter Tage im Licht seiner Lampe mit Schlegel und Eisen das Silbererz aus dem Felsen holt. Seinen Rhythmus greift Dutzende Meter über ihm mit gewaltigem Getöse eine Kirchenorgel auf. Mehr geht nicht? Doch: Das Instrument muss sich dem furiosen Solo...
