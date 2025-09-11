Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte

Kristian „Stojanov“ Schulze singt im mit Kronleuchtern illuminierten Markus-Röhling-Stolln bei Annaberg das rockige Steigerlied.
Kristian „Stojanov“ Schulze singt im mit Kronleuchtern illuminierten Markus-Röhling-Stolln bei Annaberg das rockige Steigerlied. Bild: David Ohl
Freiberg
Videopremiere in Freiberg: Das Steigerlied rockt den Obermarkt
Von Thomas Morgenroth
Das Steigerlied erlebt dank Stojanov & the Syndicate eine beeindruckende Transformation. Die Freiberger Band verbindet Jahrhunderte alte Tradition mit modernen Klängen.

Metall schlägt auf Metall. Es ist der gleichmäßige Takt eines Bergmanns, der in einem Stollen unter Tage im Licht seiner Lampe mit Schlegel und Eisen das Silbererz aus dem Felsen holt. Seinen Rhythmus greift Dutzende Meter über ihm mit gewaltigem Getöse eine Kirchenorgel auf. Mehr geht nicht? Doch: Das Instrument muss sich dem furiosen Solo...
