Rettungsdienste brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.
Rettungsdienste brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Bild: Symbolbild: Robert Michael/dpa
Freiberg
Vier Menschen bei Verkehrsunfall in Sayda verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Drei Autos waren nach einem missglückten Überholmanöver zusammengestoßen. Wie es dazu gekommen ist.

Bei einem Unfall auf der Dresdner Straße (Bundesstraße 171) bei Sayda-Friedebach sind am Sonntag, 14. Dezember mehrere Menschen verletzt worden. Ein 19-jähriger Citroën-Fahrer überholte gegen 15.25 Uhr einen VW in Richtung Clausnitz. Nach dem Überholen kam er nach rechts auf das Bankett, prallte gegen einen Baum und stieß mit einem Kia...
