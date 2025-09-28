Volle Hütte und bebender Boden: Freiberger Oktoberfest 2025 - die schönsten Bilder

Freiberg
Drei Tage lang wurde beim Freiberger Oktoberfest an der Halsbrücker Straße in Freiberg bayrisch-sächsisch gefeiert. Hier die schönsten Bilder.
Mit dem traditionellen Fassbieranstich ist das Freiberger Oktoberfest 2025 am Freitagabend gestartet. Dieses Jahr übernahm Saxonia-Geschäftsführer Heiko Schwarz die Aufgabe, das 30 Liter Fass anzustechen. Nach sechs Schlägen gab Brauhaus-Chef Holger Scheich das erlösende „Es läuft“.
