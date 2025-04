Vom Girls Day bis Mittelalterspektakel: Tipps für diese Woche in Mittelsachsen

Das Schlösserland Sachsen läutet die Saison ein. Aber darüber hinaus ist im Landkreis ist noch mehr los.

Die TU Bergakademie Freiberg bietet am Donnerstag spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft und Forschung. Zum Girls Day kann von 9 bis 15 Uhr unter anderem ein Crashkurs in Data Science und KI belegt und der Frage nachgegangen werden, was Keramik mit Molekularküche zu tun hat. Weiter Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt...