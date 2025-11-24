Vom Weihnachtskonzert bis zur Fernsehsendung - fünf Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Freiberg
Von Augustusburg über Freiberg bis Geringswalde warten in dieser Woche wieder verschiedene Veranstaltungen auf ihre Gäste. Hier eine Auswahl.
Wegefarth: Zu einem Weihnachtskonzert von Rudy Giovannini wird am Mittwoch ab 17 Uhr in die Kirche Wegefarth eingeladen. Der Einlass zu dem Solokonzert des italienischen Sängers beginnt um 16 Uhr, Kartenvorbestellung unter Telefon 037321 4429.
