Von Altmittweida bis Zettlitz: Mehr Geld für Feuerwehrnachwuchs

Der Kreisfeuerwehrverband erhält vom Landkreis 20.000 Euro für die Jugendarbeit. Die Förderung gibt es für den Rest des Jahres.

Eine längerfristige Zusage der Mittel sei rechtlich nicht möglich, so Landrat Sven Krüger. Im vergangenen Jahr hatte der Kreistag im Beschluss zur Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes auch über die Einrichtung der Stelle eines Jugendkoordinators beraten. Dieser soll die Jugendfeuerwehren betreuen, Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit...