Von der Geschichte der „Russischen Hörner“: Ausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg

Mit einer Kabinettausstellung wird der Startschuss zu einem doppelten Jubiläum für das besondere Instrument gegeben.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag wird um 11.30 Uhr im Ergänzungsbau des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg die Kabinettausstellung „Russische Hörner“ eröffnet. Hintergrund dafür ist, dass sich 2025 zum 200. Mal die Einführung der Russischen Hörner, einem speziellen Blechblasinstrument, durch Berghauptmann von Herder jährt. Das...