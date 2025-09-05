Von First Responder bis Risssanierung: Stadtrat Großschirma hat eine volle Tagesordnung

Am kommenden Montag trifft sich der Stadtrat im Stadtteil Reichenbach. Die Mitglieder des Gremiums haben viel zu besprechen.

Am Montag findet im Bürgerhaus Reichenbach die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates von Großschirma statt. Das hat die Stadtverwaltung bekanntgegeben. Auf der Tagesordnung stehen neben einer Bürgerfragestunde und den Informationen von Bürgermeister Rolf Weigand mehrere Beschlüsse sowie Mitteilungen. So wird zu Regenrückhaltebecken...