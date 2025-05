Von Freiberg nach Amberg in Bayern: 350 Kilometer radeln für Fairen Handel

Eine Radtour mit Mehrwert startet am 23. Mai erstmals von der Silberstadt aus in die bayrische Partnerstadt. Wer dabei sein will, muss sich jetzt anmelden.

Freiberg. Eine Radtour für Fairen Handel startet am 23. Mai erstmals von Freiberg aus in die bayrische Partnerstadt Amberg. Geradelt werden insgesamt 340 km, wobei die Tour weit mehr ist als eine sportliche Aktion, heißt es in einer Mitteilung der Stadt: „Sie ist einzigartige Gelegenheit, Fairtrade-Towns kennenzulernen und mit lokalen Akteuren ins Gespräch zu kommen.“ In Chemnitz, Eibenstock, Selb und Weiden seien Zwischenstopps mit Stadtführungen, fairen Frühstücken und Reisevorträgen geplant.

Am sechsten Tag (28. Mai) soll Amberg erreicht werden. Möglich sei es auch, nur an einzelnen Tagen teilzunehmen. Die tägliche Strecke liege zwischen 40 und 80 Kilometern. Übernachtungen würden nach Belieben organisiert, ob in Zelt oder Hotel. Dies sei selbst zu finanzieren, ebenso die Verpflegung. Die Radtour finde zeitlich passend zur Aktion Stadtradeln statt, die nachhaltige Mobilität in den Fokus rückt.

Freiberg und Amberg tragen beide den Status Fairtrade-Town.

Organisiert wird die Aktion von der Fairtrade-Town Steuerungsgruppe Freiberg, die aus Bürgern sowie Vertretern der Stadt, Politik und Wirtschaft besteht. Gemeinsam rufen sie Projekte ins Leben, die fairen Handel stärken, wie die faire Stadtschokolade, Wetten um fair gehandelte Produkte, Ausstellungen und Vorträge. (fp)

Anmeldung: www.freiberg.de/fairtrade