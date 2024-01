Von Freiberg nach Peking: Ein Roadtrip auf Schienen durch unbekanntes Terrain

Christian Mädler hat eine außergewöhnliche Reise begonnen, die ihn quer durch Europa bis nach China führt. Die 5194 Kilometer mit der Transsibirischen Eisenbahn sind dabei ein lange gehegter Traum.

Der Freiberger Christian Mädler ist schon weit weg von seiner Heimatstadt. Am Montagabend, kurz vor Mitternacht, meldete sich der 35-Jährige per Mail: „Beste Grüße aus Valga in Estland. Wir kommen sehr gut voran, und das Reisen macht uns Spaß“, schreibt er an die „Freie Presse“. Er und seine Schwester Susan kamen am Montagabend dort...