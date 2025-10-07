Von Kleinschirma um die Republik: Die erste Panne im Uralt-Kombi nach 20 Kilometern

Nach einer ereignisreichen Rundfahrt im P 70 schmiedet Klaus Werner neue Pläne. Der Kleinschirmaer denkt an die deutsche Wiedervereinigung. Was hat der Oldtimerfreund als Nächstes vor?

Nach dem Abenteuer ist vor der nächsten Tour: Klaus Werner aus Kleinschirma schmiedet bereits Pläne für ein neues Oldtimer-Projekt. Im August war der 72-Jährige in einem P 70-Coupé rund um Deutschland gefahren. Auf der 5000-Kilometer-Tour hatten ihn Holger Behnke und Eric Sadewater begleitet - beide saßen ebenfalls jeweils in einem...