Klaus Werner aus Kleinschirma plant bereits die nächste Grenz-Erfahrung: Diesmal im Trabant Kübel.
Klaus Werner aus Kleinschirma plant bereits die nächste Grenz-Erfahrung: Diesmal im Trabant Kübel. Bild: Steffen Jankowski
Klaus Werner aus Kleinschirma plant bereits die nächste Grenz-Erfahrung: Diesmal im Trabant Kübel.
Klaus Werner aus Kleinschirma plant bereits die nächste Grenz-Erfahrung: Diesmal im Trabant Kübel. Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Von Kleinschirma um die Republik: Die erste Panne im Uralt-Kombi nach 20 Kilometern
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer ereignisreichen Rundfahrt im P 70 schmiedet Klaus Werner neue Pläne. Der Kleinschirmaer denkt an die deutsche Wiedervereinigung. Was hat der Oldtimerfreund als Nächstes vor?

Nach dem Abenteuer ist vor der nächsten Tour: Klaus Werner aus Kleinschirma schmiedet bereits Pläne für ein neues Oldtimer-Projekt. Im August war der 72-Jährige in einem P 70-Coupé rund um Deutschland gefahren. Auf der 5000-Kilometer-Tour hatten ihn Holger Behnke und Eric Sadewater begleitet - beide saßen ebenfalls jeweils in einem...
