Von Rittertum bis Luftsprünge: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Freiberg
Auch ohne Ferien macht das Leben in Mittelsachsen viel Spaß. Das beweist der Veranstaltungskalender, der allerhand für unternehmungsfreudige Menschen bereithält.
Auch wenn die Ferien vorbei sind, es ist immer noch Sommer! Und auch der Veranstaltungskalender von Mittelsachsen lässt keine Ermüdungserscheinungen erkennen. Das Programm in dieser Woche ist bunt und abwechslungsreich.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.