Von Romantik bis Digitalwerkstatt: Veranstaltungstipps für das Wochenende von Augustusburg über Freiberg bis Rochlitz

Freiberg
Der Valentinstag und Faschingsfeten sind am Wochenende beherrschende Themen im Veranstaltungskalender für Mittelsachsen. Doch es gibt auch weitere Angebote - hier eine Auswahl.
Romantik in Rochlitz: Schloss Rochlitz lädt am Samstag um 17 Uhr und um 19 Uhr zu Romantischen Führungen zur Dämmerstunde ein. Pater Michaelus (alias Michael Kreskowsky) erzählt von den schönen und angenehmen Seiten des Schlosslebens – und davon, wie romantische Gesten und Liebesbekundungen einst zelebriert wurden. Nach Anbruch der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.