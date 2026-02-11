MENÜ
  • Von Romantik bis Digitalwerkstatt: Veranstaltungstipps für das Wochenende von Augustusburg über Freiberg bis Rochlitz

Schloss Rochlitz lädt zu romantischen Führungen ein.
Schloss Rochlitz lädt zu romantischen Führungen ein. Bild: Nico Schimmelpfennig/Schlösserland Sachsen
Schloss Rochlitz lädt zu romantischen Führungen ein.
Schloss Rochlitz lädt zu romantischen Führungen ein. Bild: Nico Schimmelpfennig/Schlösserland Sachsen
Freiberg
Von Romantik bis Digitalwerkstatt: Veranstaltungstipps für das Wochenende von Augustusburg über Freiberg bis Rochlitz
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Valentinstag und Faschingsfeten sind am Wochenende beherrschende Themen im Veranstaltungskalender für Mittelsachsen. Doch es gibt auch weitere Angebote - hier eine Auswahl.

Romantik in Rochlitz: Schloss Rochlitz lädt am Samstag um 17 Uhr und um 19 Uhr zu Romantischen Führungen zur Dämmerstunde ein. Pater Michaelus (alias Michael Kreskowsky) erzählt von den schönen und angenehmen Seiten des Schlosslebens – und davon, wie romantische Gesten und Liebesbekundungen einst zelebriert wurden. Nach Anbruch der...
