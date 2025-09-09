Von Sanssouci nach Großvoigtsberg: Wie ein junger Gärtner den alten Park am Bahnhof neu erschuf

Kaum zu glauben, aber der Bahnhof Großvoigtsberg besaß einmal ein Prachtstück von Garten, fast einen Park. Das zeigen alte Pläne. Nun ist er wieder da, und es werden noch Baumpaten gesucht.

Gottfried Wünsche schaut zufrieden auf das hübsche Areal gleich neben dem Bahnhofsgebäude von Großvoigtsberg. Der junge Mann hat auch allen Grund dazu. Denn dort, wo bis vor einigen Monaten noch reiner Wildwuchs vorherrschte, ist jetzt eine fast parkähnliche Landschaft zu bewundern, die der junge Mann, der eine Gärtnerei in Freiberg... Gottfried Wünsche schaut zufrieden auf das hübsche Areal gleich neben dem Bahnhofsgebäude von Großvoigtsberg. Der junge Mann hat auch allen Grund dazu. Denn dort, wo bis vor einigen Monaten noch reiner Wildwuchs vorherrschte, ist jetzt eine fast parkähnliche Landschaft zu bewundern, die der junge Mann, der eine Gärtnerei in Freiberg...