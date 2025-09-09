Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gottfried Wünsche, Rolf Weigand und Dietmar Straube (v.l.) im Bahnhofsgarten Großvoigtsberg.
Gottfried Wünsche, Rolf Weigand und Dietmar Straube (v.l.) im Bahnhofsgarten Großvoigtsberg. Bild: W. Josch
Gottfried Wünsche, Rolf Weigand und Dietmar Straube (v.l.) im Bahnhofsgarten Großvoigtsberg.
Gottfried Wünsche, Rolf Weigand und Dietmar Straube (v.l.) im Bahnhofsgarten Großvoigtsberg. Bild: W. Josch
Freiberg
Von Sanssouci nach Großvoigtsberg: Wie ein junger Gärtner den alten Park am Bahnhof neu erschuf
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum zu glauben, aber der Bahnhof Großvoigtsberg besaß einmal ein Prachtstück von Garten, fast einen Park. Das zeigen alte Pläne. Nun ist er wieder da, und es werden noch Baumpaten gesucht.

Gottfried Wünsche schaut zufrieden auf das hübsche Areal gleich neben dem Bahnhofsgebäude von Großvoigtsberg. Der junge Mann hat auch allen Grund dazu. Denn dort, wo bis vor einigen Monaten noch reiner Wildwuchs vorherrschte, ist jetzt eine fast parkähnliche Landschaft zu bewundern, die der junge Mann, der eine Gärtnerei in Freiberg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
05.09.2025
3 min.
Landkreis Mittelsachsen zieht sich als Mieter zurück: Was wird aus dem Bahnhof Freiberg?
Wer zieht in den Bahnhof Freiberg ein? Die Frage ist offener denn je.
Seit Jahren wird an dem millionenschweren Prestige-Objekt Bahnhof Freiberg saniert. Nun wurde bekannt, dass sich ein wichtiger potenzieller Mieter zurückzieht. Warum?
Wieland Josch
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
24.07.2025
3 min.
Schockanruf in Großvoigtsberg: Senior um 40.000 Euro geprellt - Wie kann man sich schützen?
Oft stecken Gruppen oder Netzwerke hinter Telefonbetrug.
Laut Polizei wird die Betrugsmasche immer häufiger eingesetzt - auch im Raum Freiberg.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel