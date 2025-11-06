Von Schwibbogen bis Lasertechnik: Wie ein Mann aus Kleinschirma sein Hobby liebt und lebt

Freiberg
Wenn am Wochenende in Brand-Erbisdorf die 21. Ausstellung „Hobby und Vereinsarbeit“ läuft, dann ist auch Sven Schönberger aus Kleinschirma wieder dabei. Er drechselt für sein Leben gern.
Wie sehr Sven Schönberger für sein Hobby, die Drechslerei brennt, danach muss nicht gefragt werden. Steht man in seiner Werkstatt und schaut sich die Dinge an, die er bereits geschaffen hat, dann ist sofort klar, dass hier nicht nur mit der Hand, sondern auch mit dem Herz gearbeitet wird.
