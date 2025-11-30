Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von Seiffen bis Kriebstein und von Mohorn bis Freiberg: Pfarrer Justus Geilhufe findet den Charme Mittelsachsens

Autor Justus Geilhufe (l.) und Fotograf Tobias Westen präsentieren ihr Buch.
Autor Justus Geilhufe (l.) und Fotograf Tobias Westen präsentieren ihr Buch.
Autor Justus Geilhufe (l.) und Fotograf Tobias Westen präsentieren ihr Buch.
Autor Justus Geilhufe (l.) und Fotograf Tobias Westen präsentieren ihr Buch. Bild: Tobias Westen
Freiberg
Von Seiffen bis Kriebstein und von Mohorn bis Freiberg: Pfarrer Justus Geilhufe findet den Charme Mittelsachsens
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In seinem neuen Buch geht der Pfarrer aus Großschirma auf die Suche nach der Schönheit im Landkreis. Nächste Woche stellt er den Band vor, an ungewöhnlichem Ort.

„Wenn man durch Italien fährt und sieht einen verfallenen Bauernhof, eine alte Fabrik oder ein rostendes Auto, ist man sofort fasziniert. Die Uhren gehen eben anders, die Menschen sind so besonders. Es ist einfach dolce Vita.“ So sagt es Justus Geilhufe, Pfarrer in Großschirma. Aber: „Was wäre, wenn man mit einem solchen Blick einmal auf...
