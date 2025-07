Von Smartphone bis Eheprobleme: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Nicht nur die Freiberger Sommernächte sorgen dafür, dass der Veranstaltungskalender des Landkreises Abwechslung bereit hält. In unserem Ausblick für die Woche findet sich noch mehr.

Die Ferien haben Bergfest gefeiert. Kein Grund für weniger Erlebnisse. So die Erkenntnis beim Blick in den mittelsächsischen Veranstaltungskalender. Dieser ist vor allem abwechslungsreich ausgestattet. Und so haben wir uns einmal mehr die Freiheit herausgenommen, Ihnen ein paar Vorschläge für die Werktage der Woche herauszusuchen.