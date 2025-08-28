Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit der „Too Good To Go“- App kann man günstiger und nachhaltiger einkaufen. „Freie Presse“- Reporterin Paula Scharf macht den Selbsttest in Freiberg.
Mit der „Too Good To Go“- App kann man günstiger und nachhaltiger einkaufen. „Freie Presse“- Reporterin Paula Scharf macht den Selbsttest in Freiberg. Bild: Paula Scharf
Mit der „Too Good To Go“- App kann man günstiger und nachhaltiger einkaufen. „Freie Presse“- Reporterin Paula Scharf macht den Selbsttest in Freiberg.
Mit der „Too Good To Go“- App kann man günstiger und nachhaltiger einkaufen. „Freie Presse“- Reporterin Paula Scharf macht den Selbsttest in Freiberg. Bild: Paula Scharf
Freiberg
Von Sushi bis Bienenstich: Leckereien aus der Überraschungstüte in Freiberg
Von Paula Scharf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sparen und retten: Die „Freie Presse“ testet und gibt vier Tipps, wo und wie man mit der App „Too Good To Go“ in Freiberg durch clevere Reservierungen leckere Lebensmittel bekommt.

Eine Überraschungstüte mit Sushi, belegten Brötchen oder frischem Obst zum Abholen? In der App „Too Good To Go“ bieten Märkte Essen vom Vortag zu einem niedrigeren Preis an. Die „Freie Presse“ testet das nachhaltige Angebot in Freiberg mit ausgewählten Anbietern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.07.2025
3 min.
Die Brioche ist in Freiberg angekommen: Fünf Tipps für den Sommer auf der Zunge
Eis im Brötchen: Giusy Motta und ihre Tochter Chiara zeigen die süßen Briochebrötchen mit Eiskugeln aus dem Eiscafé Taormina am Obermarkt in Freiberg.
Zwar macht der Sommer gerade Pause, aber die nächsten heißen Tage kommen bestimmt. Von Brioche bis Mango-Smoothie: Die „Freie Presse“ gibt fünf Tipps, wo man eine Erfrischung in Freiberg bekommen kann.
Paula Scharf
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
08.08.2025
4 min.
Eine App gegen Lebensmittelverschwendung: Was bringt „Too Good To Go“ Zwickauer Geschäften?
Schnäppchenpreise statt Restmülltonne: Jenifer Wuttke will in ihrem spanischen Feinkostladen in Zwickau einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten.
Mit der App sollen Lebensmittel vor der Restmülltonne bewahrt werden. Auch Zwickauer Geschäfte machen mit. Zum finanziellen Nutzen haben sie eine klare Meinung.
Jim Kerzig
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel