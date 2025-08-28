Von Sushi bis Bienenstich: Leckereien aus der Überraschungstüte in Freiberg

Sparen und retten: Die „Freie Presse“ testet und gibt vier Tipps, wo und wie man mit der App „Too Good To Go“ in Freiberg durch clevere Reservierungen leckere Lebensmittel bekommt.

Eine Überraschungstüte mit Sushi, belegten Brötchen oder frischem Obst zum Abholen? In der App „Too Good To Go" bieten Märkte Essen vom Vortag zu einem niedrigeren Preis an. Die „Freie Presse" testet das nachhaltige Angebot in Freiberg mit ausgewählten Anbietern.