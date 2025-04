Vorfahrtsfehler: Zwei Frauen werden bei Kollision in Freiberg verletzt

Wegen des Unfalls an der sogenannten Bebelkreuzung kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Freiberg.

Zwei Fahrzeuge sind am Freitagfrüh an der Bebelkreuzung in Freiberg zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 34-jährige Fahrerin eines VW kurz vor 7 Uhr von der Annaberger Straße (B 101) nach links in die Chemnitzer Straße (B 173) abgebogen. Dabei hatte die Fahrerin offenbar einen von der Wallstraße entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Opel nicht beachtet. Es kam zur Kollision der beiden Pkw. Dabei wurden die VW-Fahrerin und auch die 53-jährige Opelfahrerin leicht verletzt, heißt es im Polizeibericht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.500 Euro. Auch die Feuerwehr war am Einsatzort, um auf die Straße gelaufene Betriebsstoffe zu binden. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr. (fp)