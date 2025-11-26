Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg

Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.

Das 211. Freiberger Kolloquium „Wissenszirkulation im Montanwesen“ findet am 4. Dezember im Großen Hörsaal im Wernerbau, Brennhausgasse 14, in Freiberg statt. Die Leiterin des Universitätsarchivs der TU Bergakademie Freiberg, Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht bei dieser Veranstaltung über die Wissenszirkulation im Montanwesen...