Tobi Rosswog ist Autor und Aktivist und spricht am Dienstag zum Thema Verkehrswende.
Tobi Rosswog ist Referent, Autor, Aktivist und Klimaschützer. Am „4. November spricht er in Freiberg zum Thema „Verkehrswendestadt Wolfsburg - VW steht für Verkehrswende“.
Tobi Rosswog ist Referent, Autor, Aktivist und Klimaschützer. Am „4. November spricht er in Freiberg zum Thema „Verkehrswendestadt Wolfsburg - VW steht für Verkehrswende“.
Freiberg
„VW steht für Verkehrswende“: Aktivist Tobi Rosswog kommt nach Freiberg
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Interessante Einblicke in die Klimaschutz-Kampagnen von VW in Wolfsburg gewinnen Zuhörer bei einem Vortrag von Toby Rosswog am Dienstag in Freiberg. Das Thema ist auch in Mittelsachsen relevant.

Wie gewinnt man Mitarbeitende in der Automobil- und Zulieferindustrie für mehr Klimaschutz? Unter dem Motto „Verkehrswendestadt Wolfsburg - VW steht für Verkehrswende“ lädt der Verein Freiberger Agenda 21 zusammen mit dem Studium generale am Dienstag in Freiberg zu einem Vortrag ein. Referent ist Tobi Rosswog (35), einer der bekanntesten...
Das könnte Sie auch interessieren
19.11.2025
4 min.
Indische Suppe, syrische Baklava, sächsische Herzlichkeit: So bunt ist Freibergs „Küfa“
Bassel und Clara kennen sich vom Studium und genießen das Kochen und Essen in der „Küche für alle".
Clara, Bassel und Habiba verbindet eine tiefe Freundschaft. Ihre Geschichte zeigt, wie aus einer zufälligen Begegnung eine enge Verbindung entstehen kann. Die „Küche für alle“ in Freiberg bietet den Rahmen für solche Geschichten.
Mathias Herrmann
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
31.10.2025
4 min.
Freibergs Fairtrade-Engagement zahlt sich aus: Erneuter Erfolg und 10.000 Euro Preisgeld
Freiberg wird Dritter beim Wettbewerb um Hauptstadt des fairen Handels.
Freiberg setzt bei Fairtrade auf Gemeinschaft. Das belohnte die Jury in München. Was wollen die Freiberger Organisatoren mit dem Gewinn als nächstes umsetzen?
Johanna Klix
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel