„VW steht für Verkehrswende“: Aktivist Tobi Rosswog kommt nach Freiberg

Interessante Einblicke in die Klimaschutz-Kampagnen von VW in Wolfsburg gewinnen Zuhörer bei einem Vortrag von Toby Rosswog am Dienstag in Freiberg. Das Thema ist auch in Mittelsachsen relevant.

Wie gewinnt man Mitarbeitende in der Automobil- und Zulieferindustrie für mehr Klimaschutz? Unter dem Motto „Verkehrswendestadt Wolfsburg - VW steht für Verkehrswende" lädt der Verein Freiberger Agenda 21 zusammen mit dem Studium generale am Dienstag in Freiberg zu einem Vortrag ein. Referent ist Tobi Rosswog (35), einer der bekanntesten