Wandertag auf dem Silberweg durch Freiberg mit Buch und Wanderschuhen

Die neue Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, Julia Meyer, hatte eine besondere Idee: Auf dem Silberweg wurde der Ausflug des Bibliotheksteams zur lebendigen Geschichtsstunde.

Eines ist sicher: Wer die Universitätsbibliothek Freiberg besucht, trifft dort auf trainierte Silber- und Silben-Expertinnen. Das Team der Bibliothek hat sich auf eine besondere Tour begeben: In vier Gruppen erwanderte es den „Freiberger Silberweg“ im Zentrum der mittelsächsischen Kreisstadt. Die Neusilber- und Bronze-Skulpturen am Wegesrand...