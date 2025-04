Wann braucht es wirklich Hormone in den Wechseljahren? Vier Fragen an die Freiberger Frauenärztin Heike Terasa

In Rechenberg-Bienenmühle werden Hormone jetzt in der Apotheke gemischt. In Freiberg gibt es eine eigene Wechseljahre-Sprechstunde. Eine Ärztin erklärt, was Hormone mit Frauen ab 40 veranstalten - und wie sie mit Beschwerden umgehen können.

Der MDR geht mit dem Wechseljahre-Podcast „Hormongesteuert“ bereits in die dritte Staffel. Das ZDF brachte gerade erst die Doku „Wechseljahre - Heißkalt erwischt“ heraus, und die Linden-Apotheke in Rechenberg-Bienenmühle stellt auf Rezept individuelle Hormonkapseln her, abgestimmt auf die individuellen Beschwerden von Frauen. Kurz: Dem... Der MDR geht mit dem Wechseljahre-Podcast „Hormongesteuert“ bereits in die dritte Staffel. Das ZDF brachte gerade erst die Doku „Wechseljahre - Heißkalt erwischt“ heraus, und die Linden-Apotheke in Rechenberg-Bienenmühle stellt auf Rezept individuelle Hormonkapseln her, abgestimmt auf die individuellen Beschwerden von Frauen. Kurz: Dem...