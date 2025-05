Wann öffnet der Erzengler in Brand-Erbisdorf?

Die Wassertemperatur passt schon für ganz Mutige. Trotzdem müssen sie sich noch ein wenig gedulden.

17 Grad Celsius Wassertemperatur sind für manch Hartgesottenen passend, um die ersten Meter im Naturbad „Erzengler Teich“ in Brand-Erbisdorf zu schwimmen. Manche können es gar nicht erwarten, dass die Saison startet. Je nach Witterung soll das Bad nun am 31. Mai öffnen. Das teilte Oberbürgermeister Dr. Martin Antonow in seinem aktuellen...