Die erste Stadtratssitzung 2026 findet nun doch im Freiberger Ratssaal statt.
Die erste Stadtratssitzung 2026 findet nun doch im Freiberger Ratssaal statt.
Freiberg
Warum die Freiberger Stadträte nun doch im Rathaus tagen
Von Grit Baldauf
Die Freiberger Stadtverwaltung reagiert auf die Situation nach den Klagen gegen die Oberbürgermeister-Wahl und verlegt die Sitzung ins Rathaus.

Alles war vorbereitet: Die erste Stadtratssitzung des Jahres sollte im Städtischen Festsaal über dem Ratskeller über die Bühne gehen - der würdige Rahmen für die Vereidigung eines Oberbürgermeisters in Freiberg. Wegen der gegen die Wahl eingereichten Klagen kann Wahlsieger Philipp Preißler nun aber das Amt bis zur juristischen Klärung...
