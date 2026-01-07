Warum die Freiberger Stadträte nun doch im Rathaus tagen

Freiberg
Die Freiberger Stadtverwaltung reagiert auf die Situation nach den Klagen gegen die Oberbürgermeister-Wahl und verlegt die Sitzung ins Rathaus.
Alles war vorbereitet: Die erste Stadtratssitzung des Jahres sollte im Städtischen Festsaal über dem Ratskeller über die Bühne gehen - der würdige Rahmen für die Vereidigung eines Oberbürgermeisters in Freiberg. Wegen der gegen die Wahl eingereichten Klagen kann Wahlsieger Philipp Preißler nun aber das Amt bis zur juristischen Klärung...
