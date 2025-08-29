Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Martin (l.) und Michael Bimberg wissen, dass der Herbst eine der besten Jahreszeiten für den Garten ist
Martin (l.) und Michael Bimberg wissen, dass der Herbst eine der besten Jahreszeiten für den Garten ist Bild: . Foto: Mathias Herrmann
Freiberg
Warum ein Freiberger Gärtner rät, im Herbst schon Frühblüher zu pflanzen
Von Mathias Herrmann
Der Garten im Herbst bietet viele Möglichkeiten, nachhaltig zu wirtschaften, damit es im Frühjahr wieder grünt und blüht. Tipps für einen nachhaltigen und schönen Garten.

Mit dem Herbst neigt sich die Blumen- und Pflanzensaison im Garten und auf dem Balkon dem Ende zu. Doch das ist kein Grund zur Trauer! Denn wie die Brüder Martin und Michael Bimberg von der Gärtnerei Bimberg wissen, hält der Herbst eine eigene Pflanzen- und Blumenpracht bereit.
24.08.2025
5 min.
Gartenverrückt mit 84: Wie Günter Oehme aus Mittelsaida 1000 Quadratmeter in Schuss hält
Günter Oehme aus Mittelsaida ist ein passionierter Garten- und Blumenfreund. Die Gladiolen sind größer als er.
Sogar Reisebusse fahren extra an seinem Garten vorbei: Seit mehr als 40 Jahren hegt der Senior sein Gartenparadies. Wie schafft er das in dem Alter – und mit dem Klimawandel?
Cornelia Schönberg
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
11.08.2025
4 min.
Wie überlebt der Garten die Trockenheit? Vier Tipps vom Freiberger Wasserforscher
Wie bleibt der Garten vor Trockenheit verschont? Conrad Jackisch gibt einige Tipps.
Wenn die Hitze zurückkehrt, wird vielen Gärtnern Angst und Bange. Konnten die Pflanzen schon tief genug wurzeln? Werden sie überleben? Mit diesen Maßnahmen wird‘s zumindest wahrscheinlicher.
Johanna Klix
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel