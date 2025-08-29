Warum ein Freiberger Gärtner rät, im Herbst schon Frühblüher zu pflanzen

Der Garten im Herbst bietet viele Möglichkeiten, nachhaltig zu wirtschaften, damit es im Frühjahr wieder grünt und blüht. Tipps für einen nachhaltigen und schönen Garten.

Mit dem Herbst neigt sich die Blumen- und Pflanzensaison im Garten und auf dem Balkon dem Ende zu. Doch das ist kein Grund zur Trauer! Denn wie die Brüder Martin und Michael Bimberg von der Gärtnerei Bimberg wissen, hält der Herbst eine eigene Pflanzen- und Blumenpracht bereit.