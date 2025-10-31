Wegefarth lockt mit Reformationsbrötchen aus dem Holzofen

Seit 2007 wird der Holzofen regelmäßig angeheizt, um unter anderem Reformationsbrötchen zu backen. Vereinsvorsitzender Rainer Faulhaber gibt Einblicke.

Wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln gingen Reformationsbrötchen beim Wegefarther Backtag am Reformationstag weg. Mitglieder des Ortvereins präsentierten die Backwaren in zwei Varianten. Neben Einheimischen hatten sich auch viele Gäste aus der naheliegenden Region eingefunden, um die frische Ware zu ordern.