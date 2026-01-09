MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Oberschule Halsbrücke hat ihren Tag der offenen Tür verschoben.
Die Oberschule Halsbrücke hat ihren Tag der offenen Tür verschoben. Bild: Wieland Josch
Die Oberschule Halsbrücke hat ihren Tag der offenen Tür verschoben.
Die Oberschule Halsbrücke hat ihren Tag der offenen Tür verschoben. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Wegen Wintersturm „Elli“: Tag der offenen Tür an der Oberschule Halsbrücke verschoben
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der für Freitag geplante Tag der offenen Tür in Halsbrücke bei Freiberg findet später statt.

Der für Freitag, 9. Januar, geplante Tag der offenen Tür an der Oberschule Halsbrücke ist abgesagt, teilt die Schulverwaltung auf ihre Internetseite mit. Er findet jetzt am 23. Januar von 15 bis 18 Uhr statt. Grund für die kurzfristige Absage ist die aktuelle Wettersituation.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
11:47 Uhr
1 min.
Oberes Vogtland: Schulen öffnen am Samstag ihre Türen
Am Sportcampus Klingenthal ist am Samstag, 10 bis 13 Uhr, Tag der offenen Tür.
Der Sportcampus Klingenthal erwartet am 10. Januar Besucher. Auch das Oelsnitzer Julius-Mosen-Gymnasium stellt sich an dem Tag vor.
Ronny Hager
20:00 Uhr
4 min.
Schlägereien, Raub, gesprengte Automaten: Immer wieder Vorfälle im Chemnitzer Stadtteil Gablenz
Mehrere Taten der jüngsten Raubserie ereigneten sich in Gablenz. Nahe des Einkaufscenters gab es zuletzt außerdem zwei Schlägereien unter Jugendgruppen.
Rund um das Gablenz-Center hat es zuletzt immer wieder Straftaten gegeben. Die Sozialarbeiter vor Ort bestätigen Probleme mit Gewalt, die Polizei nimmt das Gebiet verstärkt in den Fokus. Und wie sehen die Händler die Lage?
Benjamin Lummer
01.01.2026
2 min.
Dauer-Streit um Bürgermeisterwahl in Halsbrücke: Wann entscheidet das Gericht?
Sebastian Thümmler leitet seit Dezember 2025 als Amtsverweser das Rathaus in Halsbrücke.
Beim Verwaltungsgericht Chemnitz liegen zwei Klagen gegen den Urnengang vom Februar 2025 in Halsbrücke. Das Rathaus im Nachbarort von Freiberg hat jetzt trotzdem einen Chef. Wie geht es weiter?
Steffen Jankowski
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel