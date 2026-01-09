Wegen Wintersturm „Elli“: Tag der offenen Tür an der Oberschule Halsbrücke verschoben

Der für Freitag geplante Tag der offenen Tür in Halsbrücke bei Freiberg findet später statt.

Der für Freitag, 9. Januar, geplante Tag der offenen Tür an der Oberschule Halsbrücke ist abgesagt, teilt die Schulverwaltung auf ihre Internetseite mit. Er findet jetzt am 23. Januar von 15 bis 18 Uhr statt. Grund für die kurzfristige Absage ist die aktuelle Wettersituation.