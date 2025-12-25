Weihnachten zwischen Cancún und Freiberg: Familie Behrendt hält an Traditionen fest – Aber Norbert Hein fehlt

Freiberg
Seit 1997 lebt Susann Behrendt in Mexiko – doch Weihnachten führt sie jedes Jahr zurück nach Freiberg. Diesmal liegt ein Schatten über dem Fest: Norbert Hein, „ihr“ Weihnachtsmann, ist gestorben.
Cancún an der Karibikküste statt Bergstadt: Seit 1997 lebt Susann Behrendt in Mexiko – und kommt jedes Weihnachten nach Freiberg. Mit ihrem Mann César Mendiburu und den Töchtern Leonie (23) und Kayla (10) reist sie an, um die Feiertage bei ihrer Mutter Barbara Behrendt (78) zu verbringen. „Weihnachten in Freiberg ist für mich ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.