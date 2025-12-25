MENÜ
  • Weihnachten zwischen Cancún und Freiberg: Familie Behrendt hält an Traditionen fest – Aber Norbert Hein fehlt

Kayla und der Weihnachtsmann Norbert Hein am Heiligabend 2018. Dieses Jahr konnte er leider nicht mehr kommen. Hein starb im Oktober. „Wir haben das Klingeln punkt 16 Uhr vermisst“, sagte Susann Behrend am Donnerstag.
Kayla und der Weihnachtsmann Norbert Hein am Heiligabend 2018. Dieses Jahr konnte er leider nicht mehr kommen. Hein starb im Oktober. „Wir haben das Klingeln punkt 16 Uhr vermisst“, sagte Susann Behrend am Donnerstag. Bild: César Mendiburu
Im vergangenen Jahr war Norbert Hein am Heiligabend noch als Weihnachtsmann bei der Familie Behrendt-Mendiburu in Freiberg zu Gast. Im Oktober ist Hein gestorben.
Im vergangenen Jahr war Norbert Hein am Heiligabend noch als Weihnachtsmann bei der Familie Behrendt-Mendiburu in Freiberg zu Gast. Im Oktober ist Hein gestorben. Bild: César Mendiburu
Sie genießen sichtlich die gemeinsame Zeit in Freiberg: Susann Behrendt, César Mendiburu, Kayla, Barbara Behrendt, Leonie und Sebastian (v. l.).
Sie genießen sichtlich die gemeinsame Zeit in Freiberg: Susann Behrendt, César Mendiburu, Kayla, Barbara Behrendt, Leonie und Sebastian (v. l.). Bild: Heike Hubricht
Die Familie unternahm auch einen gemeinsamen Abstecher zur Eisbahn im Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg.
Die Familie unternahm auch einen gemeinsamen Abstecher zur Eisbahn im Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg. Bild: Heike Hubricht
Susann Behrendt, Sebastian und Leonie gefiel es auf dem Freiberger Christmarkt.
Susann Behrendt, Sebastian und Leonie gefiel es auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Susann Behrendt
Susann Behrendt und Leonie auf dem Freiberger Christmarkt mit Pensions-Vermieterin Anja Kreul, die für sie inzwischen eine Freundin geworden. ist.
Susann Behrendt und Leonie auf dem Freiberger Christmarkt mit Pensions-Vermieterin Anja Kreul, die für sie inzwischen eine Freundin geworden. ist. Bild: Susann Behrendt
Weihnachten zwischen Cancún und Freiberg: Familie Behrendt hält an Traditionen fest – Aber Norbert Hein fehlt
Von Heike Hubricht
Seit 1997 lebt Susann Behrendt in Mexiko – doch Weihnachten führt sie jedes Jahr zurück nach Freiberg. Diesmal liegt ein Schatten über dem Fest: Norbert Hein, „ihr“ Weihnachtsmann, ist gestorben.

Cancún an der Karibikküste statt Bergstadt: Seit 1997 lebt Susann Behrendt in Mexiko – und kommt jedes Weihnachten nach Freiberg. Mit ihrem Mann César Mendiburu und den Töchtern Leonie (23) und Kayla (10) reist sie an, um die Feiertage bei ihrer Mutter Barbara Behrendt (78) zu verbringen. „Weihnachten in Freiberg ist für mich ein...
