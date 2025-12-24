Weihnachtliche Tradition: Freiberger Stadtvertreter beschenken Diensthabende

Nach der traditionellen Runde kehren Bürgermeister Seltmann und OB-Wahlsieger Preißler zu ihren Familien zurück. Welche Traditionen pflegen sie?

Bürgermeister Martin Seltmann (l.) und OB-Wahlsieger Philipp Preißler (r.) haben am 24. Dezember Diensthabende in Freiberg besucht und Geschenke überreicht. In der Zentralkläranlage im Münzbachtal erhielt Sebastian Starke ein Präsent. Der 21-jährige Bräunsdorfer arbeitet seit Jahresbeginn bei der Freiberger Abwasserbeseitung. Er war beim...