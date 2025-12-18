Weihnachtsglanz und Silvesteraufbruch mit dem Freiberger A-cappella-Kammerchor

Freiberg
Carols, Chorkultur und Barock: In der Freiberger Nikolaikirche gestaltet der A-cappella-Kammerchor zwei festliche Abende voller Wärme und Vorfreude.
Der Freiberger A-cappella-Kammerchor lädt im Dezember zu zwei besonderen Konzerten ein. Am 20. Dezember gestalten der Chor und „Voice Dance“ unter der Leitung von Peter Kubisch ein weihnachtliches Programm in der Nikolaikirche: traditionelle Carols wie „God rest you merry, gentlemen“ treffen auf schwedische Winterklassiker wie „Jul,...
