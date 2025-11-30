Weißenborn feiert Weihnachten: Erstmals Stollenanschnitt im Schloss

Der Weihnachtsmarkt in der Gemeinde unweit von Freiberg war diesmal gänzlich anders als in den Jahren zuvor. Dafür sorgte eine Premiere.

Für die Gemeinde Weißenborn war es ein kleines Weihnachtswunder, als am Sonntag ihr traditioneller Weihnachtsmarkt stattfand. Dass es ihn gab war dabei nicht das Besondere. Jedes Jahr am 1. Advent wird zu Glühwein, Bratwürsten, geselligem Beisammensein und Weihnachtsmusik eingeladen. Diesmal aber war der Ort ein ganz anderer, und doch so...