Weißenborn: Frau und zwei Kleinkinder bei Unfall verletzt

Auto war von der Straße abgekommen. Schaden: 20.000 Euro

Weißenborn.

Drei Personen, darunter zwei Kleinkinder, sind bei einem Unfall in Weißenborn verletzt wurden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, befuhr die Fahrerin (41) eines Pkw Suzuki am Montagmorgen, gegen 8.10 Uhr die Staatsstraße 184 in Richtung Weißenborn. Etwa 200 Meter vor dem Lichtenberger Kreuz kam der Pkw Suzuki nach links von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei weiter mit. Die 41-jährige Fahrzeugführerin sowie zwei zweijährige Fahrzeuginsassinnen wurden dabei leicht verletzt. Die drei Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 20.000 Euro. (fp)