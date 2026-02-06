MENÜ
Die Nachtloipe bei Nassau im Erzgebirge ist täglich bis 22 Uhr beleuchtet.
Bild: Mathias Herrmann
Die Nachtloipe ist ideal für Langlauf-Anfänger geeignet.
Bild: Mathias Herrmann
Langlauf auf mehr als einem Kilometer Länge mit sanften Anstiegen und Abfahrten: die Nachtloipe in Nassau.
Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Weltcup-Feeling im Erzgebirge: Die Flutlicht-Loipe in Nassau als Winter-Highlight
Von Mathias Herrmann, Karlheinz Schlegel
Wenn die Sonne hinter den Bergen des Erzgebirges versinkt, gibt es auf der Nachtloipe bei Frauenstein ein besonderes Event. Beste Schneebedingungen machen den Ort zu einem Geheimtipp.

Einmal so fühlen wie die Profis im berühmten Langlaufstadion Lago di Tesero – dieser Traum kann am oberen Ortsausgang von Nassau im Erzgebirge ein Stück weit wahr werden. Zwar lässt sich die heimische Nachtloipe auf rund 750 Höhenmetern geografisch kaum mit den italienischen Alpen vergleichen, doch wenn die Sonne untergeht, erwacht der...
