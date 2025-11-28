Wie im Märchenwald: So steht es um den Wintersport im Erzgebirge

Freiberg
In den letzten Tagen hat es im Erzgebirge geschneit. Ob der Schnee von Nassau bis Augustusburg reicht, um den Skisport zu frönen, hat „Freie Presse“ in markanten Wintersportorten nachgefragt.
Rechenberg-Bienenmühle: In Rechenberg-Bienenmühle kann bei günstigen Bedingungen in 600 bis 800 Meter Ski gelaufen werden. Doch zurzeit lassen weder die Bahndammloipe noch die Höhenloipe Langlauf zu. Cornelia Kusche aus der Tourist-Information in Rechenberg-Bienenmühle sagte: „Wir haben durchschnittlich eine Schneehöhe von etwa sechs bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.