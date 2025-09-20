Weltkindertag und Vielfalt: Freiberger Schlossplatz wird lebendig

Freiberg feiert den Weltkindertag mit einem Programm voller Vielfalt. Kinder singen, tanzen und äußern Wünsche für den neuen Bürgermeister.

Gute Stimmung auf dem Freiberger Schlossplatz: Bis 17 Uhr bietet der Samstagnachmittag zum Weltkindertag und zum Markt der Vielfalt und Nachhaltigkeit auf dem Areal vor Schloss Freudenstein ein vielseitiges Programm. Verschiedene Vereine, Initiativen und Organisationen stellen sich teils mit Mitmach-Aktionen vor, auf der Bühne singen und tanzen...