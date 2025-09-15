Weniger Schulanfänger zwischen Rochlitz und Freiberg erwartet

An Mittelsachsens Grundschulen werden in den kommenden Jahren immer weniger Schulanfänger erwartet. Doch auch wenn die Mindestschülerzahl unterschritten wird, gibt es Optionen zum Erhalt einer Schule.

An den insgesamt 74 Grundschulen Mittelsachsens werden in den nächsten Jahren immer weniger Schulanfänger erwartet. So sind laut Landratsamt für das Schuljahr 2030/31 rund 1600 Schulanfänger an den Grundschulen prognostiziert – etwa 1000 weniger (minus 37 Prozent) als es im Schuljahr 2024/25 waren. So ist nicht ausgeschlossen, dass in...