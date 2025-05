Wenn die Mahd-Zeit in Brand-Erbisdorf beginnt, müssen Rehkitz-Retter früh aufstehen

Robert Asch ist einer von 25 ehrenamtlichen Rehkitzrettern in Mittelsachsen. Landwirte können sie derzeit anfordern, wenn sie das erste Futtergras des Jahres mähen wollen.

Das Gras an der Müdisdorfer Straße am Röschenhaus bei Brand-Erbisdorf glänzt in saftigem Grün: „Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für die Mahd“, sagt Detlef Rümmler, der Produktionsleiter der Vereinigten Agrar e.G. Brand Erbisdorf. „Zu spät ist schlecht, da blüht das Gras aus und der Eiweißgehalt sinkt.“ Damit würde auch die...