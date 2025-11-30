Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz. Die Kleider waren dieses Jahr besonders farbenfroh.
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz. Die Kleider waren dieses Jahr besonders farbenfroh. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz. Tanzlehrer Mario Müller /r.) leitet durch das Programm.
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz. Tanzlehrer Mario Müller /r.) leitet durch das Programm. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Abschlussball der Tanzstunde im Freiberger Tivoli 2025.
Abschlussball der Tanzstunde im Freiberger Tivoli 2025. Bild: Mario Müller
Auch die Harth-Arena wird für Tanzstundenabschlussbälle genutzt und ein festliches Ambiente ausstrahlen.
Auch die Harth-Arena wird für Tanzstundenabschlussbälle genutzt und ein festliches Ambiente ausstrahlen. Bild: Mario Müller
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz. Die Kleider waren dieses Jahr besonders farbenfroh.
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz. Die Kleider waren dieses Jahr besonders farbenfroh. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz. Tanzlehrer Mario Müller /r.) leitet durch das Programm.
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz. Tanzlehrer Mario Müller /r.) leitet durch das Programm. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Abschlussball der Tanzstunde im Freiberger Tivoli 2025.
Abschlussball der Tanzstunde im Freiberger Tivoli 2025. Bild: Mario Müller
Auch die Harth-Arena wird für Tanzstundenabschlussbälle genutzt und ein festliches Ambiente ausstrahlen.
Auch die Harth-Arena wird für Tanzstundenabschlussbälle genutzt und ein festliches Ambiente ausstrahlen. Bild: Mario Müller
Freiberg
Wer macht heute schon noch Tanzstunde? Ein Mittelsachse plaudert aus dem Nähkästchen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals auf Etikette achten, erstmals ein Mädchen berühren: Ein Tanzstundenball ist für Jugendliche eine besondere Feuerprobe. Für Eltern aber auch. So blickt Tanzlehrer Mario Müller auf das Jahr.

Acht Tanzstundenbälle hat Mario Müller dieses Jahr absolviert. Er ist einer der bekanntesten Tanzlehrer in Mittelsachsen und liebt es, einen Tanzabend zu moderieren. Im Schnitt, sagt er, nehmen 25 bis 30 Paare an einem Abschlussball teil. Der Ball ist der Höhepunkt der Tanzstunde, die in der neunten Klasse angeboten wird. Mehr als 200 Paare,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
22.11.2025
2 min.
Das sind die schönsten Fotos: Tanzstundenabschlussball in Rochlitz
 10 Bilder
Tanzstundenabschlussball im Bürgerhaus Rochlitz.
Festlicher Höhepunkt im Bürgerhaus Rochlitz: Der Abschlussball der Tanzstunden lockte rund 60 Paare aufs Parkett.
Dietmar Thomas
03.11.2025
4 min.
Ob Walzer, Jive oder Cha-Cha-Cha: In dieser sächsisch-bayerischen Schule lernte halb Plauen das Tanzen
In der Tanzschule „Swing“ sind die Kurse für Jugendliche besonders beliebt.
In der Tanzschule „Swing“ geht es seit mehr als drei Jahrzehnten beschwingt zu. Von ganz jung bis betagt – Tanzen ist in allen Altersgruppen angesagt, vor allem zum Ende der Arbeitswoche: „Am Freitagabend platzen wir aus allen Nähten.“
Sabine Schott
Mehr Artikel