Wer macht heute schon noch Tanzstunde? Ein Mittelsachse plaudert aus dem Nähkästchen

Erstmals auf Etikette achten, erstmals ein Mädchen berühren: Ein Tanzstundenball ist für Jugendliche eine besondere Feuerprobe. Für Eltern aber auch. So blickt Tanzlehrer Mario Müller auf das Jahr.

Acht Tanzstundenbälle hat Mario Müller dieses Jahr absolviert. Er ist einer der bekanntesten Tanzlehrer in Mittelsachsen und liebt es, einen Tanzabend zu moderieren. Im Schnitt, sagt er, nehmen 25 bis 30 Paare an einem Abschlussball teil. Der Ball ist der Höhepunkt der Tanzstunde, die in der neunten Klasse angeboten wird. Mehr als 200 Paare,...