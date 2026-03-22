Abschlussball bringt Glanz nach Hainichen und Frankenberg

Mittweida
Jugendliche tauschen Freizeitlook gegen elegante Outfits und erobern das Tanzparkett. Nach Jahren findet der Abschlussball wieder in Hainichen statt.
Walzer, Discofox und Cha-Cha-Cha: Am Wochenende haben wieder zahlreiche Jugendliche ihre Freizeitkleidung gegen Ballkleid und Anzug getauscht und das Tanzparkett bevölkert. Schließlich stand der Abschlussball der Schülerkurse des Tanzcenters Kießling an. Eine Besonderheit war, dass nach vielen Jahren wieder in Hainichen getanzt werden konnte....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.