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Tanzstundenball Hainichen
Tanzstundenball Hainichen Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Tanzstundenball Hainichen
Tanzstundenball Hainichen Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
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Mittweida
Abschlussball bringt Glanz nach Hainichen und Frankenberg
Redakteur
Von Julia Czaja
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Jugendliche tauschen Freizeitlook gegen elegante Outfits und erobern das Tanzparkett. Nach Jahren findet der Abschlussball wieder in Hainichen statt.

Walzer, Discofox und Cha-Cha-Cha: Am Wochenende haben wieder zahlreiche Jugendliche ihre Freizeitkleidung gegen Ballkleid und Anzug getauscht und das Tanzparkett bevölkert. Schließlich stand der Abschlussball der Schülerkurse des Tanzcenters Kießling an. Eine Besonderheit war, dass nach vielen Jahren wieder in Hainichen getanzt werden konnte....
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