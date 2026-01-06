MENÜ
Reni Hübner hat in ihrem Geschäft Uniek in Freiberg eine Spendenbox für das Theater.
Reni Hübner hat in ihrem Geschäft Uniek in Freiberg eine Spendenbox für das Theater. Bild: Heike Hubricht
Reni Hübner hat in ihrem Geschäft Uniek in Freiberg eine Spendenbox für das Theater. Bild: Heike Hubricht
Reni Hübner hat in ihrem Geschäft Uniek in Freiberg eine Spendenbox für das Theater. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Wer will fürs Freiberger Theater spenden? In vier Läden gibt es Boxen
Von Heike Hubricht
Vier Freiberger Läden unterstützen eine neue Spendenaktion des Theaterfördervereins. Auch fürs Soundsystem im Stadttheater Freiberg wird weiter gesammelt.

In vier Freiberger Geschäften stehen derzeit Spendenboxen für das Mittelsächsische Theater: bei Uniek Wohnideen, Papierwaren Steyer, Galerie Koch und im Taschenbuchladen. Die Idee kam von Vereinsmitglied Reni Hübner, Inhaberin von Uniek in der Burgstraße. „Ich bin stolz, dass wir in unserer Stadt ein so schönes Theater mit so vielen guten...
