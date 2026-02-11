Wettbewerb der Wirtschaftsjunioren Freiberg: Mehr Wissen über Wirtschaft an Schulen

Freiberg
Mit einem praxisnahen Projekt will die Unternehmervereinigung ökonomisches Wissen in die Klassenzimmer bringen. Wie haben die Schüler dabei abgeschnitten?
„Wirtschaft Wissen im Wettbewerb“, so heißt ein jährliches Projekt der Wirtschaftsjunioren Freiberg, mit dem sie praxisnahe ökonomische Bildung vermitteln wollen. Alle weiterführenden Schulen der Region waren auch 2026 eingeladen, mit ihren 9. und 10. Klassen daran teilzunehmen.
