MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wirtschaftsjunioren Freiberg mit Kreissprecherin Odette Lamkhizni (2.v.l.).
Die Wirtschaftsjunioren Freiberg mit Kreissprecherin Odette Lamkhizni (2.v.l.). Bild: Wirtschaftsjunioren
Die Wirtschaftsjunioren Freiberg mit Kreissprecherin Odette Lamkhizni (2.v.l.).
Die Wirtschaftsjunioren Freiberg mit Kreissprecherin Odette Lamkhizni (2.v.l.). Bild: Wirtschaftsjunioren
Freiberg
Wettbewerb der Wirtschaftsjunioren Freiberg: Mehr Wissen über Wirtschaft an Schulen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem praxisnahen Projekt will die Unternehmervereinigung ökonomisches Wissen in die Klassenzimmer bringen. Wie haben die Schüler dabei abgeschnitten?

„Wirtschaft Wissen im Wettbewerb“, so heißt ein jährliches Projekt der Wirtschaftsjunioren Freiberg, mit dem sie praxisnahe ökonomische Bildung vermitteln wollen. Alle weiterführenden Schulen der Region waren auch 2026 eingeladen, mit ihren 9. und 10. Klassen daran teilzunehmen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.01.2026
4 min.
Unternehmer aus Freiberg auf der Grünen Woche in Berlin: Ein Speiseautomat fürs Gefängnis?
Odette Lamkhizni präsentierte den Speiseautomaten von New Age of Food aus Halsbach bei Freiberg auf der Grünen Woche in Berlin.
Seit zwei Jahren mischt ein Ehepaar aus Freibergs Stadtteil Halsbach die gastronomische Szene auf. Erstmals stellten sie nun ihre Entwicklungen auf dem internationalen Parkett der Grünen Woche vor.
Wieland Josch
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
11.01.2026
4 min.
Zur Grünen Woche in Berlin und ins Silicon Valley: Gastronomen aus Halsbach bei Freiberg starten durch
Odette und Abdelilah Lamkhinzni vor ihrem Nudel-Speiseautomaten für die Grüne Woche in Berlin.
Seit zwei Jahren revolutionieren die Lamkhiznis aus Halsbach die Speisenkultur in Mittelsachsen und darüber hinaus. Eine Pause kennen sie nicht. Und so kommen nun weitere Neuheiten auf den Markt.
Wieland Josch
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
Mehr Artikel