Das Schloss Lichtenwalde ist auch im Winterhalbjahr geöffnet.
Das Schloss Lichtenwalde ist auch im Winterhalbjahr geöffnet. Bild: Steffi Hofmann
Freiberg
Wie das Schloss Lichtenwalde Besucher im Winter begeistern will
Von Steffi Hofmann
Das Gelände wird derzeit für die kalte Jahreszeit vorbereitet. Ob das Schloss weiterhin geöffnet ist und wie es mit dem Schlosspark aussieht.

Die ersten Vorboten des Winters sind in diesen Tagen mit Eis und Schnee deutlich spürbar. Auf die kalte Jahreszeit vorbereitet wird derzeit auch das Areal rund um das Schloss Lichtenwalde. Aktuell werden sowohl der Schlosspark als auch die historischen Brunnenanlagen mit der Wassertechnik winterfest gemacht. „Die Rosen, die in der Erde...
