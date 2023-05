Wie der Breitbandausbau in Brand-Erbisdorf Fahrt aufnimmt

Für die Brand-Erbisdorfer und Einwohner der Ortsteile rückt das schnelle Internet in greifbare Nähe. In den nächsten Wochen können sich Interessenten darüber informieren, was das Unternehmen Deutsche Giganetz in der Stadt plant und wie sie zu einem Breitbandanschluss kommen. "Deshalb werden wir die Nachfrage in der Stadt und den Ortsteilen...