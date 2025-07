Wie ist der Stand Ermittlungen zu der Zündelei in der Körnerstraße in Freiberg?

Am 20. Juli hatten Unbekannte unmittelbar neben einem Wohnhaus eine Propangasflasche abgefackelt. Was ist dazu bisher in Erfahrung gebracht worden?

Die Zündelei an einer Propangasflasche in der Körnerstraße in Freiberg hätte schlimm ausgehen können. „Die Flammen waren in der Nähe eines Wohnhauses entdeckt worden", erklärt Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz zu dem Vorfall, der am Sonntag vor einer Woche einen Feuerwehreinsatz zur Folge gehabt hatte. Gegen 20 Uhr hatten...