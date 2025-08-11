Wie überlebt der Garten die Trockenheit? Vier Tipps vom Freiberger Wasserforscher

Wenn die Hitze zurückkehrt, wird vielen Gärtnern Angst und Bange. Konnten die Pflanzen schon tief genug wurzeln? Werden sie überleben? Mit diesen Maßnahmen wird‘s zumindest wahrscheinlicher.

Die Trockenheit im Sommer wird immer öfter zum größten Feind der Gärtner. Zwar hat es geregnet, aber nach zwei Spatenstichen ist klar: Das Wasser reicht kaum in den Wurzelraum hinein. Was tun, um Pflanzen durch die nächsten Tage zu bringen? Die Trockenheit im Sommer wird immer öfter zum größten Feind der Gärtner. Zwar hat es geregnet, aber nach zwei Spatenstichen ist klar: Das Wasser reicht kaum in den Wurzelraum hinein. Was tun, um Pflanzen durch die nächsten Tage zu bringen?