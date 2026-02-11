Dürre trotz Schnee? Warum ein Freiberger Forscher auf Regenwetter und späten Frühling hofft

Freiberg
Wie im Rest von Deutschland ist der Winter in Freiberg bisher zu trocken. In den nächsten Wochen entscheidet sich, wie schwerwiegend die Folgen für Gärtner und Bauern sein werden.
Ausgedorrtes Gras, hängende Blätter, trockene Bachläufe: Wie eine Dürre aussieht, kann sich jeder vorstellen. Doch auch jetzt im Winter ist es bundesweit trotz Schneedecke zu trocken. Im Durchschnitt fielen im Dezember etwa 40 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Vor allem Bauern sorgen sich um die Winterkulturen auf ihren...
