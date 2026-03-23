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Eine Disco-Kugel hängt über der Tanzfläche.
Eine Disco-Kugel hängt über der Tanzfläche. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa
Eine Disco-Kugel hängt über der Tanzfläche.
Eine Disco-Kugel hängt über der Tanzfläche. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa
Freiberg
Wie wird die Tanzfläche wieder voll? Kritik und Wünsche an Freiberger Clubs
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
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Die Alte Mensa feiert ihre letzte Party vor der Sanierung. Bringt das anderen Clubs in Freiberg Vorteile? Ein Beitrag zum Clubbing in Freiberg wurde im Netz eifrig kommentiert.

Kommenden Dienstag steigt die letzte Party vor der Sanierung des Studentenclubs Alte Mensa in der Freiberger Altstadt. Das Haus in der Petersstraße wird saniert; alle Parteien müssen einmal ausziehen. Start der Baumaßnahmen ist im Mai 2026. Im April räumt der Studentenclub seine Räumlichkeiten aus und schließt. Es wird mit anderthalb Jahren...
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