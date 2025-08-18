Wieder neue Fälle in Mittelsachsen: Polizei warnt vor Betrug am Telefon

Die Angerufenen werden vor angeblichen Einbrechern gewarnt. Dabei sind nicht die das Problem, sondern die Telefonbetrüger.

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die derzeit verstärkt im Raum Freiberg aktiv sind. Allein am Montag seien aus Freiberg und Halsbrücke wieder zehn Hinweise auf betrügerische Anrufe eingegangen, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Erfolg hätten die Täter in keinem Fall gehabt. Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die derzeit verstärkt im Raum Freiberg aktiv sind. Allein am Montag seien aus Freiberg und Halsbrücke wieder zehn Hinweise auf betrügerische Anrufe eingegangen, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Erfolg hätten die Täter in keinem Fall gehabt.