Telefonbetrüger suchen derzeit wieder Mittelsachsen heim. Bild: Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa/Archiv
Telefonbetrüger suchen derzeit wieder Mittelsachsen heim. Bild: Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa/Archiv
Freiberg
Wieder neue Fälle in Mittelsachsen: Polizei warnt vor Betrug am Telefon
Redakteur
Von Heiko Hößler
Die Angerufenen werden vor angeblichen Einbrechern gewarnt. Dabei sind nicht die das Problem, sondern die Telefonbetrüger.

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die derzeit verstärkt im Raum Freiberg aktiv sind. Allein am Montag seien aus Freiberg und Halsbrücke wieder zehn Hinweise auf betrügerische Anrufe eingegangen, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Erfolg hätten die Täter in keinem Fall gehabt.
