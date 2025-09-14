Willkommen im Freiberger Pressehaus am Obermarkt: Ein Juwel der Baugeschichte öffnet sich am Sonntag Besuchern

Freiberg
Im Pressehaus Freiberg sind seit der Sanierung des Denkmalensembles historische Schätze wieder sichtbar. Von Gewölbetonne bis zu Holzbalkendecken und Malereien: Am Sonntag kann man sie besichtigen.
Dass die drei Bürgerhäuser Kirchgäßchen 1, Obermarkt 11 und 12 in Freiberg wertvolle Zeitzeugen der Baugeschichte aus verschiedenen Jahrhunderten bergen, war den Planern, Architekten und Restauratoren klar. Was aber bei der Sanierung und Restaurierung des Ensembles, in dem sich heute das Pressehaus befindet, ans Licht kam, das erstaunte. Die...
